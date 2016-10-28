迪拜黄金交易所获上海金基准价授权 将开发上海黄金期货

路透上海10月28日 - 上海黄金交易所与迪拜黄金与商品交易所签署上海金基准价授权使用协议，后者将使用该基准价开发上海黄金期货合约，并成为首个利用“上海金”开发衍生产品的国际交易所。

迪拜黄金与商品交易所同日与中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)签约，农业银行将成为该上海黄金期货合约的做市商。农业银行是国内按资产计第三大商业银行。

上海金交所理事长焦瑾璞在签约仪式上表示，“此次授权其使用上海金基准价是上海金在国际金融市场的首次应用，将有助于两地金融市场的资源优势互通，共同构建连接东西方黄金市场的纽带。”

根据协议规定，上海金交所授权迪拜黄金与商品交易所在其开发的以离岸人民币计价的黄金期货合约中，使用上海金基准价作为该合约的现金结算价。

迪拜黄金与商品交易所首席执行官Gaurang Desai表示，此次开发的上海黄金期货合约，不仅为迪拜市场参与者创造更多投资机会，同时也将吸引更多国际投资者参与到迪拜市场进行交易，这对该交易所而言是一个重要的里程碑。

上海金定价业务，是指在上海黄金交易所的平台上，以1公斤、成色不低于99.99%的标准金锭为交易对象，以人民币/克为交易单位，通过多轮次以价询量集中交易的方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成上海金人民币基准价格。

上海黄金交易所理事长焦瑾璞上周表示，该交易所将与国外交易所合作，允许后者使用其以人民币为基准的金价开发衍生产品，首个合作对象将是迪拜黄金与商品交易所。

中国是全球最大黄金消费国，而上海黄金交易所已连续九年成为全球现货金交易量最大的交易所。4月上海金交所推出上海金集中定价交易，以类似“伦敦金”的定价原理，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格，并希望以此与伦敦、纽约争夺世界黄金市场的话语权。（完）