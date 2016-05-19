综述：纽约联储总裁杜德利亦表明态度 支持6月或7月升息

路透纽约5月19日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息。他的讲话强化了华尔街对于联储很快将收紧政策的预期。

加息“所需要的许多条件，我们都即将满足，”杜德利说。不过他又补充道，能够让联储再等待一些时间的一个关键因素就是，英国6月底针对是否留在欧盟而举行的公投，有可能引起市场动荡。

杜德利的言论支持了近来美联储内部的论调，即升息将很快到来。多位通常对货币政策看法不一的决策者现在都表示，6月下次政策会议时，升息肯定在考虑之列。

根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录，官员们表示首先希望看到经济仍然不断增强的迹象，多数决策者感觉可能需要在6月加息。

杜德利周四表示，投资者提高对很快将升息的押注令他“非常高兴”，呼应了央行官员在会议记录中表达的担忧，即他们不希望有朝一日实施升息时令华尔街措手不及。

“如果我确信，我自己的预期正按部就班地变成现实，那么我认为在夏季收紧政策，6-7月的时间段是个合理预期，”杜德利指出，他在美联储议息委员会中拥有固定投票权。

根据芝加哥商业交易所(CME)集团基于联邦基金利率期货合约价格的计算，自从美联储公布会议记录以来，投资者对下次升息的时间预估已从9月提前到7月。目前该期货的价格水平暗示，投资者认为美联储6月升息的机率为30%，高于会议记录发表前的19%。

杜德利发表上述观点后，美元指数.DXY扩大涨幅，美股价格进一步下跌，说明投资者继续押注很快将升息。

杜德利指称美联储下次会议将在英国退欧公投之前一周举行。

民调对英国在6月23日的公投结果释出矛盾的信息。

该事件有可能造成金融市场动荡，进而可能让美联储更加谨慎行事。

“我们必须要想想，从这方面来说...6月升息还是再等一等是否合理，”杜德利表示。

近几周和近几个月来，美联储官员已表达对经济的担忧。他们担心经济陷于即使成长率处于历史低位也可能助长通胀的状态。

杜德利周四表示，美国需要更快速的潜在经济成长率，才能让美联储调高目标利率水平。美联储目标利率必须保持经济充分就业且通胀稳定。

“既然我们接近充分就业并接近我们的目标通胀，我们最需要的是加速潜在成长率，”FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)在纽约的一场经济会议上表示。

费舍尔并没有对美联储6月是否再度升息的可能性发表意见。(完)