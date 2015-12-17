德国环境游说组织称有奔驰车型排放超标

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月16日（记者 Andreas Cremer） - 德国环境游说组织DUH周三将矛头对准戴姆勒 ，称检测结果显示奔驰柴油车中的一款车型氮氧化物排放远超欧洲标准。

戴姆勒表示，奔驰C级200 CDI的检测结果“存在疑问”，称该车使用的技术满足欧盟标准；如果“虚假主张”损害其声誉，可能采取法律行动。

DUH援引瑞士伯尔尼应用科技大学的检测结果在新闻发布会上称，根据欧盟新的检测程序，在热车状态下的检测显示该2011年款的奔驰C级200 CDI的氮氧化物排放为合法标准的两倍还多。

戴姆勒对DUH的指控进行了回应。“检测结果存在疑问，因为检测状况不明。我们不了解具体车况、检测时的温度和载荷，”戴姆勒一位发言人称。

戴姆勒周三发布声明称，在瑞士进行检测的车使用2007年被认证的技术，符合欧盟欧5标准。声明指出，实际驾驶条件下的结果往往与实验室的结果有出入。

9月DUH曾指控戴姆勒操纵排放数据，当时戴姆勒予以否认。

戴姆勒周三再次进行否认，称：“如果虚假主张或毫无根据的指控损害我们公司的声誉，我们保留随时采取法律行动的权利。”（完）