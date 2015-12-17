德国环境游说组织称有奔驰车型排放超标

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月16日（记者 Andreas Cremer） - 德国环境游说组织DUH周三将矛头对准戴姆勒 ，称检测结果显示奔驰柴油车中的一款车型氮氧化物排放远超欧洲标准。
戴姆勒表示，奔驰C级200 CDI的检测结果“存在疑问”，称该车使用的技术满足欧盟标准；如果“虚假主张”损害其声誉，可能采取法律行动。
DUH援引瑞士伯尔尼应用科技大学的检测结果在新闻发布会上称，根据欧盟新的检测程序，在热车状态下的检测显示该2011年款的奔驰C级200 CDI的氮氧化物排放为合法标准的两倍还多。
戴姆勒对DUH的指控进行了回应。“检测结果存在疑问，因为检测状况不明。我们不了解具体车况、检测时的温度和载荷，”戴姆勒一位发言人称。
戴姆勒周三发布声明称，在瑞士进行检测的车使用2007年被认证的技术，符合欧盟欧5标准。声明指出，实际驾驶条件下的结果往往与实验室的结果有出入。
9月DUH曾指控戴姆勒操纵排放数据，当时戴姆勒予以否认。
戴姆勒周三再次进行否认，称：“如果虚假主张或毫无根据的指控损害我们公司的声誉，我们保留随时采取法律行动的权利。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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