央视曝多美滋行贿医护人员 多美滋称正在调查

路透上海9月23日（记者 Adam Jourdan） - 法国食品集团达能(DANO.PA)旗下的多美滋周一称，继央视曝光其在中国贿赂医院医护人员以推销婴儿配方奶粉后，该公司已展开调查。

央视上周报道称，多美滋向天津一家医院的医护人员行贿，让其向新生儿家属推荐多美滋奶粉。

央视后来又引述知情人士的说法称，电脑记录显示多美滋仅在今年4月，就向北方七个省市的医务人员打款将近50万元。

多美滋在给路透的邮件声明中称，该公司看到新闻后立即开始调查，应可在10月1日前公布调查报告。但该公司拒绝评论其在中国的高级雇员是否知晓付款事宜。

多美滋称，公司有严格规定，禁止员工或经销商通过医院渠道推销婴儿配方奶粉。如果任何员工有违法行为，将采取果断和严格的措施加以预防和纠正。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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