焦点：杜邦赢得董事会代理权战争 战胜维权投资者

路透特拉华州威明顿5月13日 - 杜邦(DuPont)(DD.N)周三打赢与维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)的代理权之战，股东支持公司管理层任命的全部12名董事，给佩尔茨意外一击。

佩尔茨麾下的特里安基金(Trian Fund Management LP)此前寻求获得董事会四个席位，其中一个给佩尔茨，并推动这家有213年历史的公司拆分业务，以向股东释放更多价值。

杜邦股价收跌6.8%至69.33美元，百分比跌幅在标准普尔500指数.SPX成分股中最高，且为2012年10月以来最大单日跌幅。当日共有3,350万股易手，是公司历史上交易最频繁的一天。

这场始于1月的危险的公司异动，在这次投票后宣告结束。特里安基金持有杜邦2.7%的股份，为第五大股东。

据熟悉情况的消息人士称，杜邦赢得三大股东的支持，包括美国先锋集团(Vanguard Group)、道富环球投资管理和BlackRock Institutional Trust，这些股东为指数基金。特里安基金赢得大多数非指数机构的支持，若上述三大指数基金有一家作出相反的投票，特里安基金就将获得多数投票。

杜邦执行长柯爱伦(Ellen Kullman)表示，该公司用了几个月的时间向投资者解释业务重组计划。其中一个备受关注的焦点就是几周后拟拆分化学部门。该部门生产二氧化钛产品和特氟隆涂料。

杜邦还接触了散户投资者，散户持股比例超过三分之一。

“正常情况下，他们不会经常参与投票，但显然这次我们引起了他们的注意，他们比较主动积极，”柯爱伦说。

佩尔茨承认有必要在散户投资者和指数基金方面花费更多时间。但他指出，杜邦已经应特里安基金的提议做出重要调整，包括削减成本和股票回购。“我们认为，若没有我们的参与，就不会出现这些调整，”他说。

专家称，杜邦的胜利可能为其他试图抵御维权投资者的管理层做出榜样。

**影子管理**

杜邦警告称，特里安基金可能试图建立一个“影子管理团队”，该团队可能会破坏杜邦的转型。杜邦截止周二的市值为680亿美元。

Kullman还计划在2017年底前每年再节约13亿美元成本。但公司仍面临增长挑战。杜邦上月公布，第一季度营收下降9%，为五个季度以来的最大降幅。Kullman在杜邦工作了27年，自2009年1月起担任该公司首席执行官。

投资组合经理Grayson Witcher说，持有90万股杜邦股票的Mawer投资管理公司将票投给了杜邦提名的董事，一定程度上是因为管理层似乎意识到了进一步削减成本及提高运营效率的必要性。

据一份文件显示，特里安基金在近两年之前与杜邦首次接洽，提出了据其称可以改善杜邦运营表现的办法。

特里安基金敦促杜邦进行意义更重大的分拆：将农业、营养和保健及工业生物科学业务与拥有强劲现金流但更容易波动的业务分离开来。特里安基金近来还表示，它并不拘泥于任何特定策略。

杜邦曾提出给特里安基金一个董事会席位以解决代理权之争，但坚持被提名者不能是佩尔茨。

佩尔茨周三称，他将监控杜邦的表现，到2017年底，杜邦股价可能提高近一倍至每股120美元。

Suntrust Robinson Humphrey的分析师James Sheehan说，他预计特里安基金将继续敦促杜邦进行调整。

“如果杜邦的财务表现急剧恶化，”他说，“他们(特里安基金)很可能会再度发起代理权之战，而且可能会获胜。”

不过，分析师猜测，杜邦股价周三大跌，在一定程度上是因为，市场预计佩尔茨可能很快会出售他持有的杜邦股份。(完)

(编译 王丽鑫/李爽/汪红英；审校 杜明霞/张荻/白云)

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