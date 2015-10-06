美国个股：杜邦执行长将离任，董事会成员Breen暂代

在周一宣布上述决定之前，杜邦股价较5月12日下跌近28%。Kullman上周还承认，股价下滑“令人关切”。杜邦于5月13日打赢与维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)的代理权之战 。

杜邦一大股东周一表示，Kullman做出离任决定后，佩尔茨不大可能发起第二次代理权之战。

由于汇率因素和需求环境不利，杜邦将2015年每股营业利润预估从3.10美元调降至2.75美元。该公司7月已经调降过业绩预估。

杜邦还加快削减成本，以因应销售减弱情况。杜邦表示，该公司已经重新设计了一些业务，现在目标是到2017年年底时每年节省16亿美元。

剔除汇率影响但计入包括预期中的股票回购和成本节约效应，今年杜邦每股营业利润料较上年同期增加3%。

Kullman将于10月16日离任，届时Breen将暂代杜邦执行长。(完)