美国个股：杜邦执行长将离任，董事会成员Breen暂代

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
在周一宣布上述决定之前，杜邦股价较5月12日下跌近28%。Kullman上周还承认，股价下滑“令人关切”。杜邦于5月13日打赢与维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)的代理权之战 。
杜邦一大股东周一表示，Kullman做出离任决定后，佩尔茨不大可能发起第二次代理权之战。
由于汇率因素和需求环境不利，杜邦将2015年每股营业利润预估从3.10美元调降至2.75美元。该公司7月已经调降过业绩预估。
杜邦还加快削减成本，以因应销售减弱情况。杜邦表示，该公司已经重新设计了一些业务，现在目标是到2017年年底时每年节省16亿美元。
剔除汇率影响但计入包括预期中的股票回购和成本节约效应，今年杜邦每股营业利润料较上年同期增加3%。
Kullman将于10月16日离任，届时Breen将暂代杜邦执行长。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 戴素萍/李婷仪)
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