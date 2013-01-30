版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 11:53 BJT

标题新闻: 杜邦(DuPont)拟出售氰化物业务,已聘请摩根士丹利负责出售事宜--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐