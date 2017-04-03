杜邦与FMC达部分资产互换交易 再度延后与陶氏合并案

路透3月31日 - 杜邦(DuPont)(DD.N)周五表示将买下FMC Corp(FMC.N)的一个部门，且将旗下作物保护业务售予FMC，以换取欧盟批准其与陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)的合并案，并第三次推迟该交易的完成时间。

FMC股价一度上涨达17%，触及近三年高点72.00美元；终场涨13.15%收报69.59美元。杜邦收低1.6%报80.33美元。陶氏化学跌近1%收报63.54美元。

杜邦表示，将把旗下作物保护部门的一部分售予FMC，并买下近乎全数的FMC健康及营养品业务；由于资产价值的不同，杜邦将因这项交易拿到约16亿美元。

杜邦的作物保护部门生产谷类植物除草剂和蔬果杀虫剂。

欧盟执委会一直担心，杜邦和陶氏化学这两家美国规模最大，历史最悠久的化学生产商合并，可能会打消生产新型除草剂和杀虫剂的动力。

该交易仍有待美国、巴西、中国、澳洲和加拿大监管机构批准，但两家公司表示，他们相信所有剩余地区都会放行。

杜邦执行长Edward Breen对路透表示，“我们与其他监管机构的对话已有相当的进展。”他并补充称，欧盟执委会有条件的批准是一大需克服的阻碍。

Breen表示，监管机构要求进一步的资产出售，比起旗下作物保护业务剥离将是小巫见大巫。

陶氏化学和杜邦的交易案是能够重塑行业版图的三大并购交易之一，这三笔交易后六家企业整合成三家。

业内另外两笔大型交易是中国化工CNNCC.UL出价430亿美元欲收购先正达(Syngenta)(SYNN.S)，以及拜耳(BAYGn.DE)收购孟山都(MON.N)。

杜邦曾表示，其与陶氏化学的并购案如今预期将在8月1日至9月1日之间完成。

该合并后的公司最终将分拆成三个独立的公开上市公司，第一家称之为"Material Science Co"。

陶氏化学和杜邦周五表示，希望在完成合并后的18个月内分拆公司。

杜邦与FMC的交易料将在第四季完成，将取决于陶氏化学和杜邦合并案的完成情况。(完)