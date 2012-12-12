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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 11:24 BJT

美国个股: 杜邦上调2012年财测,宣布买回10亿美元股票

路透12月11日 - 化工大厂杜邦(DuPont) 周二上调2012年财测,并宣布将买回10亿美元股票.此举是一个正面信号,显示出市场对于该公司Kevlar、Corian及其他产品的需求已经开始温和改善.

买回股票的资金将来自于将杜邦将旗下汽车喷漆部门出售给凯雷投资集团(Carlyle Group)之所得.此次出售将套现49亿美元.

杜邦表示,出售增长缓慢之汽车喷漆部门的交易还未完成,完成后将动用其中的10亿美元,在2013年买回股票.

买回股票计划和正面的财测评论,扶助杜邦股价在盘后交易中劲扬2%,至44.58美元.

杜邦现预计今年每股获利将在3.25-3.30美元区间的高端.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估每股获利在3.29美元.

杜邦在10月时下调过财测,使得分析师预期公司表现将不佳,但周二杜邦称获利将在预估区间的"高端",暗示情况并不像预估得那么糟糕.

"尽管我们看到一些市场状况正在好转,但震荡和不确定性依旧存在,"执行长Ellen Kullman称.

不过,管理层表示,杜邦的二氧化钛(Ti02)销售仍然疲弱.(完)

(编译 洪曦; 审校 沈以文)

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