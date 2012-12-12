美国个股: 杜邦上调2012年财测,宣布买回10亿美元股票

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透12月11日 - 化工大厂杜邦(DuPont) 周二上调2012年财测,并宣布将买回10亿美元股票.此举是一个正面信号,显示出市场对于该公司Kevlar、Corian及其他产品的需求已经开始温和改善.
买回股票的资金将来自于将杜邦将旗下汽车喷漆部门出售给凯雷投资集团(Carlyle Group)之所得.此次出售将套现49亿美元.
杜邦表示,出售增长缓慢之汽车喷漆部门的交易还未完成,完成后将动用其中的10亿美元,在2013年买回股票.
买回股票计划和正面的财测评论,扶助杜邦股价在盘后交易中劲扬2%,至44.58美元.
杜邦现预计今年每股获利将在3.25-3.30美元区间的高端.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估每股获利在3.29美元.
杜邦在10月时下调过财测,使得分析师预期公司表现将不佳,但周二杜邦称获利将在预估区间的"高端",暗示情况并不像预估得那么糟糕.
"尽管我们看到一些市场状况正在好转,但震荡和不确定性依旧存在,"执行长Ellen Kullman称.
不过,管理层表示,杜邦的二氧化钛(Ti02)销售仍然疲弱.(完)
(编译 洪曦; 审校 沈以文)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)