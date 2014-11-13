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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 07:47 BJT

《焦点》巴菲特收购宝洁旗下金霸王电池业务，以换股方式交易

“宝洁迅速剥离非核心品牌是件好事，”Sanford Bernstein分析师Ali Dibadj称，“巴菲特、而非宝洁拥有金霸王，我觉得这不是一个好现象。”

巴菲特的助手没有立即回复置评请求。

伯克希尔哈撒韦股价收高0.55%，报219,300美元。宝洁收盘下滑0.98%，报88.6美元。

巴菲特有雄厚实力来购买更多业务：截至9月30日，伯克希尔哈撒韦拥有现金623.8亿美元。

为减记商誉和无形资产，宝洁将每股计提0.28美元的非现金支出，同时调整2014会计年度的业绩，将金霸王电池业务作为已终止业务。

金霸王的主要对手劲量 股价一度上涨4.7%至纪录高位，收盘上涨2.67%，报128.47美元。

瑞银集团家用消费品分析师Stephen Powers称，鉴于巴菲特显示出收购金霸王的“急切愿望”，私募股权投资者可能会从劲量寻求价值。(完) (编译 陈宗琦/郑茵/王丽鑫；审校 张荻)
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