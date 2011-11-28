各国达成全球碳排放协议希望渺茫

路透约翰内斯堡11月25日电（记者 Jon Herskovitz）---11月28日至12月9日在南非德班举行的全球气候峰会有近200个国家参与，是延续《京都议定书》和大幅削减温室气体排放的最後机会。但是，各方达成协议所剩的时间已经越来越少，外交人士也担心南非能否经受住考验，协调众多与会国进行艰苦谈判。

在这次《联合国气候变化框架公约》第17次缔约方会议（COP17）上，实现为受气候变化影响最重的发展中国家项目提供资金支持，以及发达国家承诺进一步减排的目标的可能性并不大。

或许可能达成政治协议，即通过设定新的约束目标延续东京议定书，不过最多也只有欧盟、新西兰、澳大利亚、挪威和瑞士愿意签约。任何协议都将取决於全球最大的碳排放国--中国和美国的态度，但是多年来两国始终难以达成共识。

"各方对在峰会期间达成有关国际气候变化框架协议的希望已经跌至谷底，料也没什麽理由好转。"政治风险咨询机构Eurasia Group的Divya Reddy表示。

1997年达成、2005年开始实施的《京都议定书》规定了大多数发达国家的温室气体排放目标，该协议第一阶段目标於2012年底到期，此次德班峰会是制定新一轮排放目标的最後机会。

主要国家在延续《东京议定书》的问题上针锋相对。美国仍没有认可该协议；美国不签，中国也不想签；俄罗斯、日本和加拿大表示，除非最大的碳排放国签字，否则他们也不会签。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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