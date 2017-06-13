荷兰一车主组织将对大众汽车排放造假提起法律诉讼

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透阿姆斯特丹6月13日 - 荷兰一个代表18万名大众汽车(Volkswagen)车主的组织称，准备就大众汽车刻意使用软件、隐瞒其所产柴油车的氮氧化合物的真实排放量一事，对该车企提出索赔。
这家名为Volkswagen Car Claim Foundation的组织称，自2015年以来已经与大众汽车、博世、以及销售这类汽车的荷兰汽车经销商进行协商，但毫无成果，于是决定采取这一措施。
荷兰法律关于集体索赔的规则与美国的集体诉讼程序相似。大众汽车在美国支付了数以十亿美元计的监管罚款、技术修改费用以及对车主的赔偿。
该组织称，正在与德国、奥地利、瑞士等其它国家的消费者索赔组织商谈，以便加入针对大众汽车的泛欧诉讼。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。