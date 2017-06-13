荷兰一车主组织将对大众汽车排放造假提起法律诉讼

路透阿姆斯特丹6月13日 - 荷兰一个代表18万名大众汽车(Volkswagen)车主的组织称，准备就大众汽车刻意使用软件、隐瞒其所产柴油车的氮氧化合物的真实排放量一事，对该车企提出索赔。

这家名为Volkswagen Car Claim Foundation的组织称，自2015年以来已经与大众汽车、博世、以及销售这类汽车的荷兰汽车经销商进行协商，但毫无成果，于是决定采取这一措施。

荷兰法律关于集体索赔的规则与美国的集体诉讼程序相似。大众汽车在美国支付了数以十亿美元计的监管罚款、技术修改费用以及对车主的赔偿。

该组织称，正在与德国、奥地利、瑞士等其它国家的消费者索赔组织商谈，以便加入针对大众汽车的泛欧诉讼。(完)