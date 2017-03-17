荷兰财长料因选战失利下台 有机会保住欧元集团主席职位

路透布鲁塞尔3月16日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆所属政党在荷兰大选中失利，可能导致他无法续任欧元集团主席，不过就算他无法在新执政联盟中担任财长，他仍有一丝机会保住欧元集团主席的身分。

尽管其他欧元区成员国财长可能觊觎这个位子，但缺乏明显的竞争者，因为保守派的政治人物占据了多数欧盟要职之际，多国政府将不愿指派右派政治人物担任此职位。

也有人揣测，就算迪塞尔布洛姆已经不再担任荷兰政府要职，欧元集团仍可能让他续任主席，直到明年1月他的30个月任期结束。

尽管这还未拍板定案，荷兰首相吕特(Mark Rutte)要把迪塞尔布洛姆留在内阁这么高阶的位置可能也有困难，因初步结果显示工党在选战中已经从之前的第二大党落居第七大党，丢失了超过四分之三的席次。

迪塞尔布洛姆及吕特周四都未直接对此议题做出回应。

不论如何，若吕特在组建联合政府时遭遇困难，迪塞尔布洛姆还能够保住财长位置数月时间。吕特所属政党在选战中失去一些席次，而对欧洲统合持怀疑论调的政党成为国会第二大党；吕特先前曾清楚表达对迪塞尔布洛姆工作表现的赞赏。(完)