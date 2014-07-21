荷兰鉴定团队抵达乌克兰顿涅茨克

路透乌克兰顿涅茨克7月21日 - 荷兰灾难受害者鉴定团队的三名成员周一抵达乌克兰东部城市顿涅茨克，他们是上周马航客机坠毁后最先抵达叛军控制区域的国际调查员。

他们拒绝透露计划的细节。一名叛军代表称，叛军领导人准备与他们会面,并协助他们抵达坠机现场或装载部分尸体的冷藏列车。

顿涅茨克人民共和国官员Sergei Kavtaradze表示，在冷藏列车目的地的问题上，叛军将听取国际专家的建议。

“我们在等专家到来并作出决定。”他对路透说道。

马来西亚官员们料也将于周一抵达乌克兰东部。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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