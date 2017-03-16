初步计票显示荷兰首相吕特所属自民党大胜极右翼政党（更新版）

路透阿姆斯特丹3月16日 - 荷兰中间偏右的首相吕特在周三大选中看来将彻底击败反伊斯兰和反欧盟的威尔德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气。

“自民党(VVD)看来将连续三次成为荷兰最大党，”神情愉悦的吕特在海牙举办的党内选后活动中向欢呼的支持者表示，“今夜我们要庆祝一下。”

欧洲领导人向吕特致贺，吕特还与一些领导人通了电话。

“这也是英国退欧公投以及美国大选之后，荷兰叫停错误的民粹主义的夜晚，”吕特称。

威尔德斯说，他没有取得他希望的选举胜利，并准备充当强硬的反对党。

“我本来希望成为最大的党...但我们并不是一个失败的党。我们增加了席位，这是一个值得骄傲的结果，”威尔德斯告诉记者。

根据已经统计出来的55%的选票，吕特的中右翼自民党(VVD)预计赢得议会150个席位中的32个，少于2012年上一次投票所获得的41个。ANP通讯社提供的数据显示，威尔德斯的党与基督教民主党(CDA)和中间派政党Democrats 66并列第二，各赢得19个议席。

本次荷兰大选的投票率为81%，是30年来最高。此次大选被视为反移民和民族主义情绪的试金石。结果将显示荷兰人是否支持威尔德斯及其承诺的“去伊斯兰化”和退出欧盟，希望结束数十年来的自由主义，并选择一条民族主义和反移民的道路。

出口民调的结果让欧洲主流政党松了一口气，尤其是在法国和德国。法德两国的右翼民族主义者希望在今年本国的大选中发挥重大影响，可能会对欧盟的存亡带来威胁。

德国总理梅克尔的幕僚长Peter Altmaier难掩兴奋之情，他发表推特说：“荷兰，噢！荷兰，你是冠军！...祝贺这个伟大的结果。”

出口民调结果助推欧元兑美元EUR=升至2月7日来高点。

虽然吕特战胜威尔德斯，但多年的撙节举措压低了他的得票率。目前与吕特的自民党联合执政的工党，此次选举只赢得九个席次，是历来最差结果，大大低于上次的38个。

这意味着，吕特可能需要花费数周甚至数月时间，来协商筹组联合政府。

威尔德斯所属的自由党(PVV)的议会席次预计增加至19席，高于2012年的15席。(完)