荷兰首相吕特率领的自民党赢得国内大选

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透阿姆斯特丹9月13日电---荷兰首相吕特所属政党周四赢得国内大选.
90%选票计算完毕之後,初步开票结果显示,在150个下议院席次中,吕特的中右翼自民党囊括41席,仅比中左翼工党多出两席.
"明天我将展开领导筹组内阁的第一步,"吕特说.但他不愿说明会和哪个党接触来共组政府.
"我刚刚致电吕特祝贺他,自民党再度成为最大党."工党领袖Diederik Samsom承认败选时说.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。