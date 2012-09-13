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时事要闻 | 2012年 9月 13日 星期四 10:13 BJT

荷兰首相吕特率领的自民党赢得国内大选

路透阿姆斯特丹9月13日电---荷兰首相吕特所属政党周四赢得国内大选.

90%选票计算完毕之後,初步开票结果显示,在150个下议院席次中,吕特的中右翼自民党囊括41席,仅比中左翼工党多出两席.

"明天我将展开领导筹组内阁的第一步,"吕特说.但他不愿说明会和哪个党接触来共组政府.

"我刚刚致电吕特祝贺他,自民党再度成为最大党."工党领袖Diederik Samsom承认败选时说.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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