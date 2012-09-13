亲欧洲党派在荷兰大选获压倒性胜利

* 吕特领导的自民党以微弱优势领先工党--民调

* 对欧元持怀疑态度的强硬左派和极右民粹党派失利

* 荷兰料仍是棘手的欧元区债权国

路透阿姆斯特丹9月12日电---荷兰亲欧洲的党派在周三大选中获得压倒性胜利,打压了极端党派势力,化解了有关欧洲怀疑论者左右核心欧元区国家的忧虑.

投票结束後进行的出口民调显示,荷兰看守政府首相吕特(Mark Rutte)领导的中右翼自民党赢得下议院150个席位中的41席,只比中左翼工党多一席.

民调机构Maurice de Hond谨慎表示,尚难断定哪个党派在大选中获得最多议会席位.最终结果料将於周四早间公布.

反对撙节及欧元区纾困行动的极左派社会党远居第三.反对外来移民的极右党派自由党(Freedom Party)得票率下滑,肯定将丢掉约三分之一的席次,该党的Geert Wilders鼓吹荷兰退出欧元区和欧盟.

这两大激进政党在选举初期风头很劲,引发外界担心选民可能为表达不满而把票投给他们,从而使政府运作有瘫痪之虞,让荷兰更加不可能支持欧元区纾困.

但选情结果意外地明朗,移除了稳定欧元之路的潜在障碍.同日,德国宪法法院亦同意该国支持欧洲永久纾困基金.

不过,荷兰料仍将令欧元区感到棘手,即使由两大主要政党共组联合政府,荷兰仍坚决反对购债计划.

如果选举正式结果和出口民调相符,那麽吕特更可能继续担任荷兰首相.(完)

--编译 梁睿雪/李婷仪;审校 张荻/张涛

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