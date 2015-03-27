更新版 1-突发事件：技术故障造成荷兰首都大面积停电，部分地区已恢复供电

全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增细节)
路透阿姆斯特丹3月27日 - 周五荷兰首都阿姆斯特丹及周边的North Holland省发生大面积停电事件，导致史基浦机场取消所有的起降班机。
停电一个半小时后，荷兰电网运营商TenneT称，部分人口稠密的地区已经恢复供电。
该公司在推特上称，停电是由阿姆斯特丹郊外Diemen一个变电站的技术故障引起。
一名发言人称，飞往史基浦机场的航班都转往其他地区性机场。史基浦机场是欧洲第四大机场。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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