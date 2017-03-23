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时事要闻 | 2017年 3月 23日 星期四 09:12 BJT

荷兰检方称ING相关调查牵涉乌兹别克官员与VimpelCom的交易

路透阿姆斯特丹3月22日 - 荷兰检方周三称，针对荷兰国际集团(ING)(INGA.AS)的一项反腐调查包括电信公司VimpelComVIP.O与乌兹别克官员的过往“异常交易”。

检方称，他们正在调查牵涉到荷兰国际集团旗下银行ING Bank NV的交易。

“该行涉嫌未报告或未及时报告异常交易，”检方在一份声明中称，“有涉及国际贪腐和洗钱的嫌疑。”

2016年2月VimpelCom宣布，将支付7.95亿美元和解美国和荷兰针对乌兹别克斯坦一项行贿案件的反腐调查。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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