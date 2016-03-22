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时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 17:44 BJT

比利时遭袭击后 荷兰警方加强机场和边境安保措施

路透阿姆斯特丹3月22日 - 荷兰安全部门称，在周二比利时遭到袭击后，荷兰警方已加强机场的安全巡逻及边境的安检。

途经阿姆斯特丹Schiphol机场的旅客称，航班推迟且增加大量警力。安全部门拒绝透露更多安保措施细节，但维持国家安保级别在“重大”水平，仅次于最高级别。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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