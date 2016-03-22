比利时遭袭击后 荷兰警方加强机场和边境安保措施

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透阿姆斯特丹3月22日 - 荷兰安全部门称，在周二比利时遭到袭击后，荷兰警方已加强机场的安全巡逻及边境的安检。
途经阿姆斯特丹Schiphol机场的旅客称，航班推迟且增加大量警力。安全部门拒绝透露更多安保措施细节，但维持国家安保级别在“重大”水平，仅次于最高级别。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。