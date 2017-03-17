分析：荷兰大选结果符合预测 为民调机构挽回颜面

路透伦敦/阿姆斯特丹3月16日 - 荷兰大选结果大致符合选民的意向调查，缓解了投资人对于民调屡屡低估民粹主义势力、特别是法国情况的疑虑。

民调机构未能在2016年英国退欧公投及美国总统大选前了解到反建制情绪高涨，因而饱受批评，尽管两次投票结果都落在民调的误差范围之内。

荷兰首相吕特(Mark Rutte)在大选中胜出，击退极右翼对手威尔德斯(Geert Wilders)，看来已经部分化解了这些批评。今年预定举行选举的有法国和德国，可能还有意大利，荷兰的选举结果有可能成为维持选前金融市场稳定的一个重要因素。

那些政治考验中，最大的看来要属5月的法国第二轮总统选举了，这场决胜选举可能由疑欧派的玛琳娜·勒庞对决中间派的马克龙。民调显示，勒庞胜出的机率不大，支持率落后约20个百分点。

“长久以来这是头一次民调真的准了，”骏利资产管理投资组合经理Ryan Myerberg并称，民粹主义这次失利意味着市场“对法国选举结果可稍微宽心一下”。

荷兰选举日之前所做的民调准确反映了趋势和党派的得票排名，尽管并未预测到吕特所属的自民党(VVD)以那么大的幅度领先。

“总而言之，我们做得非常好，”研究机构益普索(Ipsos)一名员工说。报纸De Volkskrant称该机构的民调最准确。

荷兰民调机构也为其民调感到骄傲，他们几乎全面使用线上不记名问卷--这更多反映出荷兰是一个约95%人口都是活跃网民的社会--并根据是否可能去投票来权衡回答的重要性。他们认为，这限制了反建制选票低报的可能。

在法国，民调机构以前常常把勒庞所在民族阵线的支持率说高一些，因为他们认为部分选民不愿承把票投给了这个党。近几年他们不再这样做，称选民在说投票给谁时不再遮遮掩掩。

巴克莱和摩根大通周四的客户报告称，这次选举得出的主要结论之一是，民粹主义党派的支持率并没有被民调机构普遍低估，民调依然是重要的风向标。

荷兰选举结果出炉后，欧洲市场普遍松了口气，股市攀升至15个月高点，欧元兑美元录得九个月以来的最大单日涨幅，欧洲各国的领导人也为这一结果击掌叫好。

**预测表现**

即便法国的各种民调似乎很有说服力，但投资者可能暂时还不对那样的结果寄予希望。

荷兰方面，民调结果在最后几周才变得有利于吕特，之前则显示威尔德斯领先。

最后阶段的游戏改变者所能造成的影响，或许可以给今年稍晚法国和德国大选提供参照，比如，荷兰首相吕特在荷土争端中对土耳其采取了强硬立场，这一事件在荷兰选前的最后几日铺天盖地的占据了人们的关注视线。

许多荷兰选民直到投票前的数日都未做出决定。“据我们统计，约有14%的选民是在大选当天才做出了决定，有些人甚至是走进投票站以后才最终拿定了主意。”益普索(Ipsos)的研究主管Marianne Bank说道。

民调人员Maurice de Hond表示，这种情况说明在选前最后一周加强民调的必要性。“在最后阶段做出决定的选民能对整体形势造成如此巨大的影响。”

距离法国大选最后投票还有近两个月的时间，选民的倾向也可能出现类似的改变，竞选迄今，三位主要候选人都丑闻缠身。

“荷兰选举民调的预测准确，这料将恢复人们对法国大选民调的信心，法国民调迄今一直显示的是，勒庞胜选的可能性很低。”Columbia Threadneedle Investments的经理Adrian Hilton说道。

“但现在说一切没问题大概有点言之过早。”

**低估**

荷兰的结果可能也进一步削弱一种投资人态度理论，这个理论认为投注赌盘市场是比民调更清晰的评估民意指标。这个理论在英国脱退公投及美国大选之前蔚为主流。

但在英国公投和美国大选这两个事件中，赌盘庄家失准的程度比民调更严重。

“这让你对民调稍微更有信心，不过我觉得去年对于英国脱欧及特朗普事件的失望反应过头了，”BlueBay资产管理公司投资组合经理人Kaspar Hense称。

摩根士丹利分析师指出，许多人以为英国脱欧公投及美国大选的民调误差很大，但实际上只有大约2-4%。摩根士丹利预测，即使考虑到对法国选举的预测有较大的误差率，勒庞胜选的机率只有15%左右，但一些赌盘反映的机率约在30%。(完)