焦点：特朗普和“东方特朗普” 让菲律宾业务流程外包企业担心不已

图为被称作“东方特朗普”的菲律宾总统杜特尔特。 REUTERS/Ezra Acayan

路透马尼拉12月9日 - 被称作“东方特朗普”的菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)说出，对他反美言论不满的美国企业可以“收拾东西、打包走人”时，规模巨大且仍在增长的外包行业有一点紧张。

现在，美国总统当选人特朗普本人让外包企业更感忧心。此前特朗普誓言让美国企业将就业岗位从菲律宾等地迁回国内。菲律宾是美国企业后台服务的大型提供方。

根据菲律宾信息技术和商业流程委员会(IBPAP)数据，全球业务流程外包(BPO)市场中，菲律宾占据12.6%的份额，过去10年BPO市场每年增长10%。

IBPAP预计，BPO行业每年可能增加10万个就业岗位，到2022年规模料达到389亿美元。全球外包咨询师认为，四年内该行业规模就可能达到480亿美元。

这一产业总规模达230亿美元，其中四分之三的公司为美国企业提供服务。

“这是一项围着美国转的业务，”菲律宾长途电话公司行政总裁彭泽伦说。PLDT为这个行业提供电信服务。“特朗普强迫、劝说或鼓励BPO企业转回国内，就这一问题而言...将会对我们的业务或者整个行业产生影响。”

“这将是一个严峻问题，不仅对我们，对整体经济也是如此。”

**特朗普发推文**

特朗普周日在推特发表一系列文章，威胁那些将业务转往国外的公司会面临“报复与后果”，而且他们的产品返销美国时将被课征35%的关税。

这可能使菲律宾曝露在风险下，因为花旗银行、摩根大通(JPM.N)、威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)、 Convergys(CVG.N)、Genpact(G.N)以及Sutherland Global Services等企业对于菲律宾的就业至为关键。有人预测，该行业到2022年全职就业岗位将增加到180万个。

担心此事的并不仅仅是菲律宾的企业。

印度的行业消息人士称，印度IT服务业将加速在美国的并购行动，因预期在特朗普上任后美国科技签证项目更倾向于保护主义；印度的IT服务业规模达1,500亿美元。

由于预计特朗普政府将收紧针对印度高科技产业员工的临时签证政策，企业还计划加大在美国高校的招聘力度。

**观望**

与路透交流过的菲律宾企业和外包公司称，部分贸易代表团已推迟了行程，潜在的外国投资者则在尽职调查上花费更多的时间。

甚至在11月9日特朗普胜选之前，他们就已然开始行动了。

人们将杜特尔特的多变与特朗普相提并论，而他对长期盟友美国的敌意也令投资者、甚至其内阁都大为震惊。

IBPAP的一位托管人Juan Victor Hernandez表示，特朗普政策的不确定性影响的是潜在投资者，而非摩根大通这样的现有投资者，目前该银行暂时保持原样。

“到目前为止，他们仍对菲律宾最为执着，”他补充说。

BPO产业近期成长计划显示，对该产业构成最大风险的，并非特朗普或杜特尔特，而是自动化。

为应对挑战，该计划设定目标，到2022年要使中高技能劳动者在该产业劳动力总数中所占比重由53%提高至73%。这样一来，在语音服务以外侧重于高价值IT支持的职位年收入将从1.91万美元提高至2.16万。

菲律宾社会经济计划部长佩尼亚(Ernesto Pernia)对路透表示，他乐观地认为，菲律宾的竞争成本以及服务可以帮助国内BPO产业免受特朗普的影响，菲律宾人所从事BPO工作也许对美国人并没有吸引力。(完)