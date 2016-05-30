中国提振国内消费及旅游的指望：免税购物天堂

2016年5月11日在海南三亚拍到的一家免税店内的购物场景。 REUTERS/Farah Master

路透三亚5月30日 - 中国正在努力提升本地消费、刺激境内旅游，并力争把喜欢去米兰、首尔等地购物的消费者留在国内；在这一背景下海南免税天堂应运而生，当局希望国人对奢侈品的渴求能在这里得到满足。

全球最大免税购物中心的股东中国国旅集团有限公司(601888.SS)摩拳擦掌把握2月份放宽免税购物限制的契机，海航集团公布营收飙升160%。

包括在全国范围新增19家免税店的政府提案，就是在免税店奢侈品销售去年下降2%的情况下提出的。市场观察人士将其归咎于反对官员炫富，以及经济增长放缓。

根据Bain Consultancy的估计，目前中国人所拥有的奢侈品有接近80%是在在巴黎、伦敦和东京等海外城市购买。

“无论是Burberry还是Richemont，最近很多奢侈品牌都注意到，未来的奢侈品需求将是中国的天下，而且中国人将越来越多地在国内消费，”汇丰分析师Erwan Rambourg表示，并建议买进中国国旅的股票。

**选择较少**

距离河内比北京更近些的海南为发展旅游业，自2011年开始运营免税店，其商品标价比大陆最多低30%。

起初顾客只能每年购买两次免税商品，每次不超过8,000元人民币。2月1日开始，顾客可以随时采购，只要总额不超过16,000元人民币。同时免税店可通过网上进行销售，到机场提取商品。

在海南省会海口市，海航集团免税店的销量随之大增。

在三亚市，中国国际旅行社在2014年开设了国内第一家免税购物中心，入驻逾300种品牌，从Burberry Group(BRBY.L)到Compagnie Financiere Richemont(CFR.S)等一应俱全，还包括婴儿配方食品等。

“肯定便宜得多，”20多岁的手提包顾客Zhang Pei Pei说，“不过选择面少了些。”

中国国旅拒绝对路透置评。

**宾馆热**

海南的宜人气候和超过60处海滩吸引地产开发商蜂拥而至；在位于海南岛南端的三亚市，各种已竣工或仍在建设的豪华度假村星罗棋布。三亚市的面积相当于三个新加坡，已拥有超过1,000家酒店，未来几年在海棠湾地区还将有30多家酒店开业。

其中一家是中国综合企业巨头复星国际(0656.HK)携手柯兹纳国际控股公司打造的亚特兰蒂斯度假酒店。

“复星十分看好三亚未来的发展，”该公司给路透的回复邮件中称。

房地产和航空综合企业海航集团计划在临近省会海口的地方开发建设一个深水港、一座国际体育场和一个汽车赛道，还打算兴建一座类似迪拜棕榈岛那样的人工岛屿。

海航在电邮中表示，该公司的目标是成为中国第一个免税零售品牌。

**热衷于购买化妆品**

但指的注意的是，许多中国游客准备度假时购买日常用品。

一个工作日的下午，在中国国旅购物中心内，香奈儿、雅诗兰黛(EL.N)和欧莱雅(OREP.PA)等化妆品柜台都排起长龙，而高档表品牌则几乎没什么顾客。

“我只想买化妆品，”来自西南部城市重庆的一位30多岁游客称。“像包等其他商品，我只是看一看。”

另一位来自中国山西省的26岁工程系学生Huang Cheng也表示，“实际我们并不想买大品牌，”边说边示意那些罕有顾客的表店。“主要就是因为只买日常必需品。”

中信里昂证券驻香港分析师Aaron Fischer表示，免税区商品数量有限，不太可能真正提高国内的奢饰品消费。

他还表示，价格并不是消费者到海外购物的唯一原因。在原产地购买奢饰品让人有“很大的满足感”，他说。

海南省免税店相关图表： tmsnrt.rs/1sR4qwm(完)