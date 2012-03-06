独一味拟投巨资研发一款抗肿瘤新药

路透上海3月6日电---中国传统中药企业--甘肃独一味生物制药股份有限公司(002219.SZ)正寻求外延式扩张机会.公司拟投资逾千万美元研发一款抗肿瘤生物药,并期望未来借助更多并购加速企业成长.

其全资子公司上海独一味生物科技公司周二与美国生物医药公司Apexigen签约,後者授权其生物医药产品APX004独家在中国大陆商业化开发、制造等.

"我们将选择突破口,通过兼并寻求外延式增长,"甘肃独一味总经理段志平表示,将来公司将以中成药为发展基础,并与化学药和生物医药形成业务三足鼎立之势.

APX004产品为单克隆抗体类(单抗类)药物,主要是通过定向抑制血管新生从而抑制肿瘤细胞增殖,主要治疗方向是早期食管癌、胃癌、大肠癌等消化道癌.

公司方面透露,APX004已完成大部分研发前期工作,未来将进入药理药效等研究及新药申报,公司将按研发进展向Apexigen分阶段支付费用,总投资额控制在1,380万美元以内,希望能在3-5年达成新药上市.

在2010年全球最畅销的、销售额达到50亿美元及以上的12种药品中,一半为生物药品.而在生物药品方面,最畅销的三类药品分别是单抗、疫苗和肿瘤坏死因子抑制剂.不过这些畅销药大多为美国辉瑞(PFE.N)、强生(JNJ.N)及瑞士罗氏ROG.VX等大药厂研发,中国医药企业在新药研发领域与国际上的差距相当大.

在开展新药研发的同时,独一味还希望通过并购成熟企业来完善和拓展业务.近期公司已宣布,拟并购四川一家化学药生产企业--四川奇力制药公司80%股权,从而进入化学口服药及临床输液产品领域.

独一味上月中公布其与Apexigen合作的初步方案,股价已累计上涨逾两成.周一该股逆势上涨8.3%,不过周二该股有所调整,午盘报17.40元,跌0.25元,或1.42%.(完)

--发稿 林琦;审校 杨淑祯

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