独家：工会迫使大众汽车不再委托麦肯锡实施成本削减计划--消息

路透法兰克福8月7日 - 三名知情人士周四向路透表示，大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)的50亿欧元(66.8亿美元)成本节省计划遭遇重大挫折，此前工会领导人迫使管理层终止委托咨询公司麦肯锡制订成本削减方案。

不过，消息人士指出，成本削减目标本身未变，并将寻找新的咨询公司。

大众汽车和麦肯锡均拒绝置评。

上个月末，大众汽车首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)向员工表示，计划从2017年起在其核心的乘用车品牌部门每年削减约50亿欧元的成本，寻求消除与竞争对手间的利润差距。

据消息人士透露，之后管理层委托麦肯锡帮助实施成本削减计划。

大众劳资协议会负责人Bernd Osterloh担心，麦肯锡将促使大众汽车过度关注于减少德国生产部门的人力，而非控制研发支出。自2010年以来，研发成本已大增80%。

消息人士还称，工会领导人也宁愿通过检视集团旗下310款车型、砍掉不赚钱的车型来节省成本。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。