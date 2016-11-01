大智慧拟转让子公司股权增值逾27倍被上交所问询

路透北京11月1日 - 中国上海大智慧股份有限公司(601519.SS)拟作价13.98亿元人民币转让旗下全资子公司70%股权。上海证券交易所就此向大智慧发出问询函，要求其就此交易补充说明出售原因以及该交易是否会对公司的持续经营、核心业务和技术等产生重大影响。

大智慧在上交所网站发布的公告并显示，上交所要求大智慧说明标的资产定价的公允性并详细披露估值测算过程，以及交易对方的资金安排和履约能力。

上交所问询函提出，大智慧需结合公司目前的发展战略、业务布局、核心资产和竞争力，以及标的资产与公司业务的关联性等，补充说明股权出售原因。

该公司上周公告称拟向华信资本转让旗下大智慧财汇数据科技有限公司70%的股权，而后者目前净资产为6,953万元，据此计算转让标的整体估值达19.97亿元，增值率超过27倍。

而转让方华信资本目前资产净额为负值，且其母公司华信证券总资产为9.05亿元。上交所因此要求大智慧核实交易对方若无法按期支付时公司的应对措施及其影响，并充分提示相关不确定和风险。

大智慧7月底曾公告，公司因虚增利润被处以警告及罚款，董事长兼总经理张长虹等五位责任人员被处五年市场禁入措施。随后张长虹辞去公司所有职务，即日生效。

大智慧周一收报8.37元，过去一个月累计涨9.6%。（完）

公告全文请点击上交所网站：here