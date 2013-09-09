电子烟戒烟效果与尼古丁片不相上下

路透伦敦9月8日（记者 Kate Kelland） - 周日公布的一项研究结果显示，电子烟的戒烟效果至少和尼古丁片一样。

这种研究尚属首次。研究人员对比了电子烟和更为常见的尼古丁片。

他们发现，戒烟成功的水平大体相当，电子烟更有助于烟民减少吸烟数量。健康专家对电子烟的效果有激烈的争论。

一些专家担忧电子烟可能成为尼古丁上瘾和抽烟的“入口”，而其他专家则认为电子烟是目前最有效的戒烟方法。

该研究发布在《柳叶刀》(The Lancet)医学杂志上，并在西班牙一个医学会议上进行了报告。这是首个评估电子烟是否比尼古丁片更为有效的研究，尼古丁片已经被认可是有助于戒烟。

“尽管我们的研究结果并没有显示两者有明显差距……以六个月戒烟成功为标准，对于没能戒烟但减少了吸烟量的烟民，电子烟比尼古丁片更为有效。”研究领导者、新西兰奥克兰大学的Chris Bullen说道。

“有趣的是，与尼古丁片相比，参与我们研究的人对电子烟更有兴趣，表示将介绍电子烟给家人或朋友的人所占比例大幅胜出。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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