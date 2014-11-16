国务院：规范促进电子商务发展 拓展网络消费领域

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京11月16日 - 中国国务院下发意见称，要规范促进电子商务发展。拓展网络消费领域，推进商务领域大数据信息服务平台建设，促进线上线下融合发展。加快推进电子发票应用。
新华社周日援引国务院办公厅印发《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》表示，支持流通企业做大做强，形成若干具有国际竞争力的大型零售商、批发商、物流服务商，支持商业银行扩大对兼并重组商贸企业综合授信额度，推进混合所有制发展。
加快发展物流配送，加强物流标准化、信息化、专业化、社会化、组织化建设；推动城市配送车辆统一标识管理，保障运送生鲜食品、主食制品、药品等车辆便利通行；允许符合标准的非机动快递车辆从事社区配送。
意见表示，经认定为高新技术企业的第三方物流和物流信息平台企业，依法享受高新技术企业相关优惠政策；大力发展连锁经营，推进发展直营连锁，规范发展特许连锁，引导发展自愿连锁。
要加快推进中小商贸流通企业公共服务平台建设，完善小微商贸流通企业融资环境。
此外，意见称鼓励超市、便利店、机场等相关场所依法依规发展便民餐点；加快生活性服务业营改增改革步伐，加大小微企业增值税和营业税的政策支持力度，进一步促进生活服务业小微企业的发展；完善银行卡刷卡手续费定价机制，取消刷卡手续费行业分类，进一步从总体上降低餐饮业刷卡手续费支出。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。