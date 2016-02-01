“e租宝”非法集资达500多亿元 受害投资人遍布31个省市--新华

路透北京2月1日 - 中国新华社周日报导，1月14日，备受关注的“ｅ租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕，其在一年半内非法吸收资金500多亿元人民币，受害投资人遍布中国31个省市区。

其中，“ｅ租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。

新华社刊发的“ｅ租宝”非法集资案真相调查称，从2014年7月“ｅ租宝”上线至2015年12月被查封“e租宝”是钰诚集团及其关联公司下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营的网络平台，“钰诚系”以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700多亿元。

据警方调查，“e租宝”将吸收来的资金以“借道”第三方支付平台的形式进入自设的资金池；资金运用上，除了一部分吸取的资金用于还本付息外，相当一部分被用于“钰城系”高管的挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。

办案民警介绍，由于“钰诚系”的资金交易庞杂，财务管理混乱，其资金流向还在调查之中。目前，公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合，加快工作进度，全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作，最大限度地挽回投资人的损失。为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息，公安机关已经搭建起投资人信息登记平台，并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。

2015年12月，中国北京公安局官方微博发布消息称，各地有关地方公安机关已对“E租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。微博并称，各地公安机关对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。（完）