易居中国旗下乐居分拆赴美上市 并与腾讯战略合作

路透上海3月11日 -房地产服务企业--易居中国EJ.N周一晚间宣布，旗下从事房地产互联网业务的全资子公司--乐居控股将分拆上市，已向美国证监会递交招股书；乐居还与中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)周一签署战略合作协议，共同开发房地产移动电商软件和工具等。

乐居的前身新浪(SINA.O)乐居与易居旗下克而瑞合并而成的中国房产信息集团，2009年在纳斯达克上市，但中房信2012年退市并与易居中国合并，乐居成为后者全资子公司，近年来乐居陆续推出房地产电商平台及房产类移动软件应用。

易居中国官方微博指出，乐居控股计划首次公开募股（IPO），其美国存托凭证将在美国一家主要的证券交易所挂牌交易。这次IPO计划中将要发行的美国存托凭证数量尚待确定。

易居中国在此次乐居IPO过程中可能出售其持有的部分乐居股份，但预计在乐居IPO计划完成后依然持有乐居的多数股份。

在乐居与腾讯的合作中，腾讯将授权乐居在微信平台上批量开通房产项目公开帐号，乐居亦同意微信支付成为乐居用户在微信平台进行房地产线上线下（O2O）电子商务的默认支付方式。双方还将探索更多的合作机会，包括微信、QQ即时通信服务、腾讯微博、QQ空间等网上产品。

易居董事局联席主席周忻表示，“进一步开发并拓宽乐居的移动平台是我们的核心发展战略之一，与腾讯的合作使我们能通过其强大的微信平台和其他服务扩大我们的用户范围，并为推广房地产资讯和促进交易提供了一个重要的新渠道。”

乐居是国内领先的房地产O2O整合服务平台，为购房者及房地产企业提供资讯信息、线上线下互动、网络营销等全面服务。而腾讯旗下用户高达3亿的微信社区，近期正大力拓展其封闭的O2O生态圈，先后参股大众点评网、京东商城等。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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