研究显示电子钱包继续主导崭新支付网上热话 其次是人工智能

路透香港3月16日 - 万事达卡(MA.N)周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。

万事达卡与PRIME Research及Synthesio合作的电子支付研究报告，分析过去一年内超过350万则有关崭新支付方式的网上留言，涵盖全球188个市场的多个社交媒体平台。

研究显示，电子钱包继续成为全球智能手机及手提电脑上最炽热的话题，主导了与崭新支付方式相关的讨论，并在亚太区及全球分别占据了高达83%及75%的对话内容。

而有关人工智能及智能家居助理等较新技术的讨论则成为第二位受欢迎的讨论话题。

报告指出，在全球及亚太区内众多有关新兴技术的话题当中，谈及虚拟现实的对话最为正面（100%正面）。而最受欢迎的话题是穿戴式装置（37%），受到手机钱包将与穿戴式装置整合的传闻影响，亚太区消费者在此方面的对话均非常正面（93%正面）。

亚太区消费者对物联网的讨论亦十分正面（84%正面）。

近一半的亚太区消费者（45%）对生物识别、其他能提供额外安全保障的身份验证、传统密码以外的加密方法、以及减低诈骗风险的讨论感兴趣。有关方面的对话在区内普遍正面（66%正面）。（完）