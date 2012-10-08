EADS与BAE并购计划在政界触礁 法英德立场分歧

路透巴黎/法兰克福10月5日电---欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA和英国BAE Systems(BAES.L)之间超级并购交易引发的紧张态势周五浮上台面,且令外界对快速逼近的最後期限产生质疑,因法国、英国和德国在新公司的地位上意见不一.

上个月推出让投资者为之一震的450亿美元并购计划後,这两家公司的执行长周末却要面对该并购交易命悬于超出他们掌控范围的事件.

"两家公司并不认为一切都结束了,因此我们预计周末电话交流可能相当频繁,"一名熟知多国首都间联络频度增加的外交消息人士称.

虽然两家公司希望政府介入的程度越少越好,主要是为了保护BAE在美国重要的防务利益,但此项交易已引发三方政治僵局.

数位知晓谈判内情的消息人士透露,法国希望保持所拥有的份额,但不排除增持股权的可能,德国希望持有与法国相同的份额,以防被欧洲其他大国晾在一边,而英国则希望限制国家参与.

消息人士补充道,这三国领袖的高级副官周五举行了视频会议,并且"把一切都摊在台面上,以判断是否能够取得进展".

对於德国媒体有关谈判陷入僵局、合并提案已然告吹的报导,EADS和BAE均予以否认.

"我们已从政府那里了解到谈判情况,但绝对没有听说交易告吹,"空中客车母公司EADS的发言人称.

"在英国政府设下的10月10日最终期限到来前,我们仍在努力,"他补充道.

但是,提案宣布後众多潜在障碍一一浮现.例如,英国、法国和德国间的政治利益冲突,以及部分股东对交易条款表示不满.

德国坚持要获得法国那样的份额,即持有稀释後新集团9%的股份,或相当於纳入国有银行CDC的小笔投资後10%的股份.这将需要购买汽车厂商戴姆勒所持的股份.

德法都希望新公司的总部落户在其本国.

但昨日又浮现出一个新的障碍,涉足谈判的消息人士对路透表示,法国正面临放弃未来政府购买股权的关键要素的压力.

法国持有EADS 15%的股权,根据现有安排,或将买断法国传媒公司Lagardere拟出售的7.5%股权.

根据使EADS拥有控制权的60:40合并计划,这两部分的股权经稀释後总共将占比13.5%.

英国希望法国摒弃这种购买方式,以便该交易更能为美国的监管当局所接受,BAE有接近一半营收来自美国.

但法国政府消息人士称,巴黎方面不希望受到束缚,且拒绝放弃任何未来权益.(完)

--编译 王翔琼/徐娜/丁琦;审校 张明钧

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