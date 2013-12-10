航空产业：空客母公司EADS打破禁忌，计划强制裁减5,800个岗位

路透巴黎12月9日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)母公司--欧洲宇航防务集团(EADS) 冒着与工会和欧洲政界人士发生冲突的风险，宣布计划裁员5,800人，其中多数是防卫和航空业务的岗位。这是该公司首次包括大规模强制性裁员的精简行动，起因是欧洲预算不足。

EADS表示，其中1,500人将会获得新的岗位，部分临时工的合同不会续签，但仍有1,000-1,450人无法幸免被裁。这几乎是该公司成立13年以来首次打破强制裁员的禁忌。

首席执行官Tom Enders对工会表示，EADS必须提高竞争力，否则随着压力加大，将面临更严重的后果。今年稍早EADS对法国和德国的政府持股进行了重组，Enders誓言要以正常公司的方式进行管理。

EADS称，将在空中客车和直升机业务Eurocopter为部分受影响的员工重新安置岗位，但将冻结对1,300名临时员工合约的续签，此外还将进一步采取自愿(离职)措施。

EADS称，将对在德国、法国、西班牙和英国的设施进行“大规模整合”。

法国和德国在EADS各持12%的股份，西班牙持有4%，其余股份在市场上流通。

德国经济部拒绝对此置评。路透无法联系上法国政府官员置评。

此外，EADS还打算出售在巴黎的办公大楼。Enders已经将总部迁往法国图卢兹，并计划自明年起更名为空中客车。这两个决定在Enders的祖国德国激怒了批评人士。(完)