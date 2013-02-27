欧股业绩: EADS公布2012年获利劲扬,看好今年进一步成长

路透巴黎2月27日 - 欧洲航天集团--欧洲宇航防务集团(EADS) 2012年获利大幅上扬,因公司努力遏制过高成本,且喷气式客机交货表现强劲,EADS并预估2013年获利将成长.

EADS周三公布,去年营业利润成长68%,至30亿欧元(39.2亿美元),增幅高于市场预期,营收成长15%,至565亿欧元.净利亦成长19%,至12亿欧元.

EADS的2013年营业利润目标为35亿欧元,但每股盈余增幅料更大,因公司计画展开一项与核心持股大幅调整相关的股票回购.

几周前,EADS总裁Tom Enders预测,营收及营业利润将有"非常明显改善",因所有部门业绩皆超越公司目标.(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)