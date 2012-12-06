欧洲宇航防务集团股东达成股权结构重组协议

路透巴黎12月5日电---控股欧洲宇航防务集团(EADS)的国家同意该公司进行成立十年多来最大的股权结构调整,经历多年不稳定的分权格局後,这些国家选择取消对董事会和大多数股权的公开控制.

数周前,EADS与英国BAE Systems (BAES.L)的合并谈判才刚破裂,但反倒促成EADS内部达成协议取消复杂的法?分权协定.

协议将简化EADS的管理架构,包括任命一位新董事长,管理基本上独立的董事会,自公司2000年成立以来就代表法国和德国利益的核心工业股东将逐步退出.之前的股东协定被批使得公司变得过於政治化,并束缚了管理层的手脚.

"这份新协议保护了法国、德国和西班牙的利益,同时给予公司随心所欲发展业务的自由,"法国总统奥朗德在声明中称.

法国和德国同意分别控制EADS有表决权的12%股权,将直接控股权首次交给德国.西班牙的控股比例亦微降至约4%.

到现在为止,EADS的法?对等管理结构一直遵守的是由法国政府、法国媒体公司拉加代尔(Lagardere)(LAGA.PA)和德国戴姆勒汽车(DAIGn.DE)达成的股东协定.

欧洲国家政府、有关银行和工业股东进行了长达90个小时的马拉松式谈判後,才达成调整EADS控股权的协议.

谈判结束後,戴姆勒立刻宣布将把部分EADS股权出售给德国国有开发银行KfWKFW.UL,为其减持股权的步骤之一,目前戴姆勒持有15%的EADS股权.

戴姆勒开始配售6,110万股EADS股票,规模16亿美元,相当於7.5%EADS股权.消息人士称,配售价格起点为26.25欧元.

EADSEAD.PA股价周三收高2.5%报27.23欧元,本周一直上涨,因预期重组将改善公司管理.

EADS还提出最多回购15%股权的计划,拟分两批等额进行--其中一批留给Lagardere,另一批分给所有股东.

这些计划还有待公司股东在3月初特别股东大会上进行投票表决.(完)

--编译 白云;审校 田建华

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