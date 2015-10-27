阿富汗发生强震 造成阿富汗和巴基斯坦逾200人死亡

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透喀布尔/巴基斯坦白沙瓦10月26日（记者 Krista Mahr/Jibran Ahmad） - 阿富汗东北部周一发生强烈地震，在阿富汗及巴基斯坦北部地区造成逾200人死亡、数百人受伤，印度新德里亦有震感。
由于震中位于兴都库什山脉地区，许多灾区通信中断，死亡人数在接下来几天可能会上升。
新德里及巴基斯坦北部地区均有震感。印度没有人员死亡报告。
美国、伊朗等国家已经提出向阿富汗提供人道主义援助。
震源深度213公里，震中位于距喀布尔东北254公里的地区。美国地质调查局（USGS）起初测定震级为7.7级，后来下调至7.5级。
阿富汗方面报告，在包括巴达赫尚省在内的几个省份已有逾50人死亡。
巴基斯坦开伯尔-普什图省灾难管理局负责人Amer Afaq称，巴基斯坦方面死亡人数达167人。该国军方发言人Asim Bajwa称，有近1,000受伤。
该国官员称，伤亡最严重的是与阿富汗接壤的北部及西北部地区，死亡人数很可能会上升。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。