阿富汗发生强震 造成阿富汗和巴基斯坦逾200人死亡

路透喀布尔/巴基斯坦白沙瓦10月26日（记者 Krista Mahr/Jibran Ahmad） - 阿富汗东北部周一发生强烈地震，在阿富汗及巴基斯坦北部地区造成逾200人死亡、数百人受伤，印度新德里亦有震感。

由于震中位于兴都库什山脉地区，许多灾区通信中断，死亡人数在接下来几天可能会上升。

新德里及巴基斯坦北部地区均有震感。印度没有人员死亡报告。

美国、伊朗等国家已经提出向阿富汗提供人道主义援助。

震源深度213公里，震中位于距喀布尔东北254公里的地区。美国地质调查局（USGS）起初测定震级为7.7级，后来下调至7.5级。

阿富汗方面报告，在包括巴达赫尚省在内的几个省份已有逾50人死亡。

巴基斯坦开伯尔-普什图省灾难管理局负责人Amer Afaq称，巴基斯坦方面死亡人数达167人。该国军方发言人Asim Bajwa称，有近1,000受伤。

该国官员称，伤亡最严重的是与阿富汗接壤的北部及西北部地区，死亡人数很可能会上升。（完）