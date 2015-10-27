阿富汗发生强震 造成阿富汗和巴基斯坦逾200人死亡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔/巴基斯坦白沙瓦10月26日 - 阿富汗东北部周一发生强烈地震，在阿富汗及巴基斯坦北部地区造成逾200人死亡、数百人受伤，印度新德里亦有震感。
由于震中位于兴都库什山脉地区，许多灾区通信中断，死亡人数在接下来几天可能会上升。
新德里及巴基斯坦北部地区均有震感。印度没有人员死亡报告。
美国、伊朗等国家已经提出向阿富汗提供人道主义援助。
震源深度213公里，震中位于距喀布尔东北254公里的地区。美国地质调查局（USGS）起初测定震级为7.7级，后来下调至7.5级。
阿富汗方面报告，在包括巴达赫尚省在内的几个省份已有逾50人死亡。
巴基斯坦开伯尔-普什图省灾难管理局负责人Amer Afaq称，巴基斯坦方面死亡人数达167人。该国军方发言人Asim Bajwa称，有近1,000受伤。
该国官员称，伤亡最严重的是与阿富汗接壤的北部及西北部地区，死亡人数很可能会上升。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”