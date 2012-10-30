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时事要闻 | 2012年 10月 30日 星期二 11:24 BJT

加拿大西海岸发生规模6.3浅层地震--USGS

路透悉尼10月30日电---美国地质调查局(USGS)周二表示,加拿大西部海岸英属哥伦比亚外海发生浅层地震,震度初步规模为6.3级.

地震震央约在地下10公里,发生在英属哥伦比亚省Prince Rupert西南外海约260公里处.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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