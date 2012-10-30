加拿大西海岸发生规模6.3浅层地震--USGS

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透悉尼10月30日电---美国地质调查局(USGS)周二表示,加拿大西部海岸英属哥伦比亚外海发生浅层地震,震度初步规模为6.3级.
地震震央约在地下10公里,发生在英属哥伦比亚省Prince Rupert西南外海约260公里处.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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