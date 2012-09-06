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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 11:20 BJT

哥斯达黎加7.6级强震 至少两人死亡

哥斯达黎加周三发生强烈地震，引发山体滑坡，建筑物倒塌，造成至少两人死亡，相关部门一度发出海啸预警。红十字会称，本次地震震级为里氏7.6级，震中位於西北省份瓜纳卡斯特，是该国20多年来发生的最大一次地震。

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