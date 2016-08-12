瓦努阿图附近地区发生7.6级强震--USGS

美国在韩导弹防御系统选址的合同可能推迟签署--韩联社
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透悉尼8月12日 - 美国地质调查局(USGS)称，南太平洋岛国瓦努阿图东南约535公里处周五发生7.6级强震，当地发布海啸预警。
太平洋海啸预警中心对地震附近地区发布海啸警报，但称整个太平洋范围不会面临海啸威胁。这起浅层地震震源深度约10公里。(完)
(编译 张若琪 审校 王颖)
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。