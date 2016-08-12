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时事要闻 | 2016年 8月 12日 星期五 10:00 BJT

瓦努阿图附近地区发生7.6级强震--USGS

路透悉尼8月12日 - 美国地质调查局(USGS)称，南太平洋岛国瓦努阿图东南约535公里处周五发生7.6级强震，当地发布海啸预警。

太平洋海啸预警中心对地震附近地区发布海啸警报，但称整个太平洋范围不会面临海啸威胁。这起浅层地震震源深度约10公里。(完)

(编译 张若琪 审校 王颖)

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