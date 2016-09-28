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时事要闻 | 2016年 9月 28日 星期三 16:07 BJT

希腊卡拉马塔西南偏南34公里海岸发生5级地震 无伤亡报告

路透9月28日 - 美国地质调查局称，希腊卡拉马塔西南偏南34公里(21英里)海岸周三发生里氏5级地震。

“尚无损伤报告...”卡拉马塔市长Panayiotis Nikas告诉路透。美国地质调查局称，震源深度10公里，地震发生在当地时间10:17(0717GMT)。(完)

(编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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