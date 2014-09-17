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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 14:40 BJT

突发事件：太平洋岛屿关岛西北发生里氏7.1级地震

路透9月17日 - 美国地质调查局称，太平洋岛屿关岛西北25英里(40公里)处发生里氏7.1级地震。

震源深度超过100英里(160公里)，震级最初测为6.9级。

太平洋海啸预警中心称，由于震源过深，所以没有引起海啸。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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