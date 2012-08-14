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时事要闻 | 2012年 8月 14日 星期二 11:31 BJT

俄罗斯以东至日本北部发生7.5级地震--USGS

路透悉尼8月14日电---美国地质调查局(USGS)周二表示,俄罗斯东海岸至日本北部地区发生规模7.5级强震,但日本当局并未发布海啸警报.

这起地震震源深度估计约为地表以下580公里.日本电视台称地震规模为7.3级.(完)

编译 李婷仪; 审校 程琳

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