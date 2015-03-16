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时事要闻 | 2015年 3月 16日 星期一 11:52 BJT

巴布亚新几内亚新不列颠岛附近发生6.3级地震--USGS

路透新加坡3月16日 - 美国地质调查局(USGS)周一称，巴布亚新几内亚的新不列颠岛(New Britain)附近海域发生6.3级地震。

地震发生在新不列颠岛东北端Rabaul镇西北9公里。目前尚没有伤亡报告。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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