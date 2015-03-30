巴布亚新几内亚附近发生7.7级地震--USGS

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透悉尼3月30日 - 美国地质调查局(USGS)周一称，巴布亚新几内亚附近探测到7.7级地震。太平洋海啸警报中心随后发布了海啸预警。
USGS称，震中接近巴布亚新几内亚东北部的Rabaul镇。
位于夏威夷的太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称，“距离震中1,000公里范围内的巴布亚新几内亚和所罗门群岛海岸有发生危险海啸的可能性。”不过该机构预计整个太平洋范围不会发生破坏性的海啸。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”