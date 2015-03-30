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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 08:41 BJT

巴布亚新几内亚附近发生7.7级地震--USGS

路透悉尼3月30日 - 美国地质调查局(USGS)周一称，巴布亚新几内亚附近探测到7.7级地震。太平洋海啸警报中心随后发布了海啸预警。

USGS称，震中接近巴布亚新几内亚东北部的Rabaul镇。

位于夏威夷的太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称，“距离震中1,000公里范围内的巴布亚新几内亚和所罗门群岛海岸有发生危险海啸的可能性。”不过该机构预计整个太平洋范围不会发生破坏性的海啸。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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