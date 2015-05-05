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时事要闻 | 2015年 5月 5日 星期二 10:09 BJT

巴布亚新几内亚附近发生7.5级地震--USGS

路透悉尼5月5日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周二巴布亚新几内亚以南大约150公里(93英里)处发生7.5级地震，并预警震中周围300公里内可能发生海啸。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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