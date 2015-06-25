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时事要闻 | 2015年 6月 25日 星期四 08:10 BJT

阿拉斯加安克雷奇西北约121公里处发生5.8级地震

路透阿拉斯加安克雷奇6月24日 - 美国地质调查局(USGS)周三公布，阿拉斯加安克雷奇西北方向约75英里(121公里)处发生5.8级地震，震源深度为71英里(115公里)。

路透一目击者称，地震发生在下午，当时建筑物摇晃，持续15-20秒钟。安克雷奇是阿拉斯加最大的城市。

安克雷奇警方发言人士Anita Shell称，目前尚无伤亡报告。

USGS称，地震初步测为5.6级，后改为5.8级，不大可能导致伤亡。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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