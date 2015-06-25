阿拉斯加安克雷奇西北约121公里处发生5.8级地震

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透阿拉斯加安克雷奇6月24日 - 美国地质调查局(USGS)周三公布，阿拉斯加安克雷奇西北方向约75英里(121公里)处发生5.8级地震，震源深度为71英里(115公里)。
路透一目击者称，地震发生在下午，当时建筑物摇晃，持续15-20秒钟。安克雷奇是阿拉斯加最大的城市。
安克雷奇警方发言人士Anita Shell称，目前尚无伤亡报告。
USGS称，地震初步测为5.6级，后改为5.8级，不大可能导致伤亡。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。