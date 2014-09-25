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时事要闻 | 2014年 9月 25日 星期四 17:52 BJT

所罗门群岛附近发生6.3级地震--美国地质调查局

路透新加坡9月25日 - 据美国地质调查局称，所罗门群岛附近周四发生6.3级地震。

地震发生在0913GMT，目前尚无伤亡报导。震源距离该国第二大城市Gizo 93英里(150公里)，深度为36英里(58公里)。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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