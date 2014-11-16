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时事要闻 | 2014年 11月 17日 星期一 07:14 BJT

新西兰北岛东海岸附近发生6.7级地震 未引发海啸威胁

路透悉尼11月17日 - 美国地质调查局(USGS)表示，新西兰北岛东海岸附近周一发生6.7级地震。

地震发生在距离新西兰北岛吉斯伯恩(Gisborne)东北196公里处。据太平洋海啸预警中心称，地震并未引发海啸威胁。

目前尚无损失报告。(完)

(编译 许娜；审校 张荻)

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