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时事要闻 | 2015年 7月 29日 星期三 08:38 BJT

巴拿马和哥伦比亚边境发生6.1级地震--USGS

路透7月28日 - 美国地质调查局(USGS)称，巴拿马和哥伦比亚边境周二发生6.1级地震。

USGS表示，这是一起震源深度仅10公里的极浅层地震，地点位于巴拿马La Palma镇以东84公里。(完)

(编译 张若琪 审校 许娜)

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